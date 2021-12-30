Путин продлил до 2023 года срок отказа госслужащих от иностранного гражданства
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
29 декабря президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации».
Положения документа ориентированы на предоставление российского гражданства лицам, которые проживают в России, а также способны «органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества».
В августе Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу граждан России, имеющих также иностранное гражданство или подданство, от которого невозможно отказаться.