На госслужбу допустят лиц с иностранным гражданством при невозможности от него избавиться

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Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу граждан России, имеющих также иностранное гражданство или подданство, от которого невозможно отказаться.
На госслужбу допустят лиц с иностранным гражданством при невозможности от него избавиться
  • Reuters

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить, что гражданин России, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по независящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне», — говорится в указе.

Это распространяется также на действующих чиновников.

Факт невозможности прекращения человеком иностранного гражданства будет устанавливаться решением президента или президентской комиссией по вопросам гражданства.

30 апреля сообщалось, что Путин подписал закон, запрещающий государственным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.

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