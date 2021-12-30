В Свердловской области подсчитали стоимость ингредиентов для салата оливье

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В Свердловской области подсчитали стоимость ингредиентов для новогоднего салата оливье.
В Свердловской области подсчитали стоимость ингредиентов для салата оливье
  • Legion-Media

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Свердловскстата.

За неделю, с 20 по 27 декабря, подорожал картофель — в среднем на 1,08%, до 42,26 рубля за килограмм.

Также выросли в цене варёная колбаса — на 0,74% (до 459,56 рубля за килограмм) и куриные яйца — на 0,52% (до 83,04 рубля за десяток).

Больше всего подорожали огурцы — на 3,95% (до 156,35 рубля за килограмм) и репчатый лук — на 3,25% (до 27,95 рубля).

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.

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