Вирусолог Волчков рассказал об иммунологическом буфере у тех, кто ещё не болел COVID-19

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Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат медицинских наук Павел Волчков рассказал об иммунологическом буфере у тех, кто ещё не болел COVID-19.
Вирусолог Волчков рассказал об иммунологическом буфере у тех, кто ещё не болел COVID-19
  • АГН «Москва»

«И «дельте», и «омикрону» всё сложнее и сложнее подобраться к ещё не переболевшим. Они каким-то образом два года могли находиться в этом иммунологическом буфере, видимо, из переболевших людей, которые за счёт собственного иммунитета обеспечили им такую неприкосновенность», — заявил он в беседе с URA.RU.

Со своей стороны, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков выразил мнение, что в России осталось не более 15% населения, которые пока не болели коронавирусом.

«Они всегда есть. Они в любую пандемию есть. Даже во времена самых заразных инфекций 100% переболевших не бывает», — сказал он.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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