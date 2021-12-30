Вирусолог Волчков рассказал об иммунологическом буфере у тех, кто ещё не болел COVID-19

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат медицинских наук Павел Волчков рассказал об иммунологическом буфере у тех, кто ещё не болел COVID-19.

«И «дельте», и «омикрону» всё сложнее и сложнее подобраться к ещё не переболевшим. Они каким-то образом два года могли находиться в этом иммунологическом буфере, видимо, из переболевших людей, которые за счёт собственного иммунитета обеспечили им такую неприкосновенность», — заявил он в беседе с URA.RU.

Со своей стороны, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков выразил мнение, что в России осталось не более 15% населения, которые пока не болели коронавирусом.

«Они всегда есть. Они в любую пандемию есть. Даже во времена самых заразных инфекций 100% переболевших не бывает», — сказал он.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».