Вице-премьер Чернышенко заявил о запуске государственной единой биометрической системы

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что с 30 декабря в России запускается государственная единая биометрическая система (ЕБС).
Вице-премьер Чернышенко заявил о запуске государственной единой биометрической системы
  • РИА Новости

«Единая биометрическая система позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России», — приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Он подчеркнул, что «новейшие информационные технологии безопасности и контроль со стороны государства обеспечат надёжную защиту персональных данных граждан».

Чернышенко отметил, что ЕБС предполагает добровольное участие.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы.

Отмечается, что единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок её функционирования, будут утверждаться правительством.

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