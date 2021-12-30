Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных

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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы.
Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок её функционирования, будут утверждаться правительством.

Ранее руководитель проектов департамента технологического развития СКБ-Банка Альберт Усенко перечислил заблуждения о биометрии (процессе идентификации личности человека).

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