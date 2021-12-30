Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок её функционирования, будут утверждаться правительством.
Ранее руководитель проектов департамента технологического развития СКБ-Банка Альберт Усенко перечислил заблуждения о биометрии (процессе идентификации личности человека).