Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои биометрические образцы.

РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок её функционирования, будут утверждаться правительством. Ранее руководитель проектов департамента технологического развития СКБ-Банка Альберт Усенко перечислил заблуждения о биометрии (процессе идентификации личности человека).