Представитель СКБ-Банка Усенко перечислил заблуждения о биометрии

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Руководитель проектов департамента технологического развития СКБ-Банка Альберт Усенко перечислил заблуждения о биометрии (процессе идентификации личности человека).
Представитель СКБ-Банка Усенко перечислил заблуждения о биометрии
  • © Алексей Куденко/РИА Новости

В частности, в беседе с «Российской газетой» он опроверг предположение о том, что такая система может быть небезопасна. По его словам, биометрические данные граждан хранятся в Единой биометрической системе, а персональные — на серверах Единой системы идентификации и аутентификации. Они не связаны друг с другом напрямую.

«Соответственно, даже если мошенники завладеют биометрическими данными, они не смогут ими воспользоваться», — уточнил специалист. 

Также Усенко опроверг миф, согласно которому благодаря биометрии за пользователями якобы можно следить. 

Близнец или очень похожий родственник не сможет сдать биометрию за другого человека и пройти идентификацию, развеял ещё один распространённый миф Усенко. 

«При попытке сличения с эталонной моделью будут выявлены различия, и удаленная идентификация не будет пройдена», — сказал он.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.

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