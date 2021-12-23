Представитель СКБ-Банка Усенко перечислил заблуждения о биометрии

Руководитель проектов департамента технологического развития СКБ-Банка Альберт Усенко перечислил заблуждения о биометрии (процессе идентификации личности человека).

В частности, в беседе с «Российской газетой» он опроверг предположение о том, что такая система может быть небезопасна. По его словам, биометрические данные граждан хранятся в Единой биометрической системе, а персональные — на серверах Единой системы идентификации и аутентификации. Они не связаны друг с другом напрямую.

«Соответственно, даже если мошенники завладеют биометрическими данными, они не смогут ими воспользоваться», — уточнил специалист.

Также Усенко опроверг миф, согласно которому благодаря биометрии за пользователями якобы можно следить.

Близнец или очень похожий родственник не сможет сдать биометрию за другого человека и пройти идентификацию, развеял ещё один распространённый миф Усенко.

«При попытке сличения с эталонной моделью будут выявлены различия, и удаленная идентификация не будет пройдена», — сказал он.

Ранее адвокат Екатерина Антонова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала рекомендации пострадавшим от телефонных мошенников.