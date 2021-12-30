Путин подписал закон о возможности подачи исков в суд через госуслуги
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в Арбитражный процессуальный кодекс России, Гражданский процессуальный кодекс России и Кодекс административного судопроизводства России.
Предусматривается, что в суд могут быть поданы документы в электронном виде с помощью госуслуг, информационной системы, определённой Верховным судом России, или через систему электронного документооборота.
Ранее Путин подписал закон, который позволяет заключать трудовой договор между работником и работодателем дистанционно.