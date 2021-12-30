Путин подписал закон о возможности подачи исков в суд через госуслуги

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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность подавать в суд иск в электронном виде.
Путин подписал закон о возможности подачи исков в суд через госуслуги
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в Арбитражный процессуальный кодекс России, Гражданский процессуальный кодекс России и Кодекс административного судопроизводства России.

Предусматривается, что в суд могут быть поданы документы в электронном виде с помощью госуслуг, информационной системы, определённой Верховным судом России, или через систему электронного документооборота.

Ранее Путин подписал закон, который позволяет заключать трудовой договор между работником и работодателем дистанционно.

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