Мишустин заявил о расширении в 2022 году списка предоставляемых на «Госуслугах» сервисов

Правительство России в 2022 году расширит список услуг, предоставляемых через портал «Госуслуги».

«Правительство продолжает расширять список услуг, которые можно будет получить через единый портал», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что в 2022 году на портале появится ещё более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса.

«Речь идёт о некоторых пособиях на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приёме налоговых деклараций и ряде других услуг, в том числе регистрации прав на недвижимость», — уточнил Мишустин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что порядка 54 млн граждан России оформили ковид-сертификаты через портал государственных услуг.