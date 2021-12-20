Мишустин заявил о расширении в 2022 году списка предоставляемых на «Госуслугах» сервисов

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Правительство России в 2022 году расширит список услуг, предоставляемых через портал «Госуслуги».
Мишустин заявил о расширении в 2022 году списка предоставляемых на «Госуслугах» сервисов
  • AP

«Правительство продолжает расширять список услуг, которые можно будет получить через единый портал», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что в 2022 году на портале появится ещё более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса.

«Речь идёт о некоторых пособиях на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приёме налоговых деклараций и ряде других услуг, в том числе регистрации прав на недвижимость», — уточнил Мишустин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что порядка 54 млн граждан России оформили ковид-сертификаты через портал государственных услуг.

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