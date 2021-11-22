Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовой договор дистанционно

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет заключать трудовой договор между работником и работодателем дистанционно.
Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовой договор дистанционно
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон «закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удалённого трудоустройства».

Отмечается, что подписание электронных документов может проходить на платформе «Работа в России» портала «Госуслуги».

Решение о переходе на электронный документооборот принимается организацией самостоятельно.

Ранее правительство России увеличило размер максимального пособия по безработице с 2022 года.

В июле сообщалось, что, согласно результатам опроса Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ и Аналитического центра НАФИ, россияне невнимательно изучают трудовые договоры при устройстве на работу. Так считают 48% представителей российских компаний.

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