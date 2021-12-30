В Красноярском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Красноярском крае зафиксировали 434 случая коронавируса за последние сутки.
В Красноярском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Отмечается, что общее число заболевших в регионе достигло 172 318.

С начала пандемии в крае провели 4 600 444 теста на COVID-19, в том числе 9045 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тюменской области отменили QR-коды для посещения термальных источников, спа-комплексов, кинотеатров, театров, фитнес-центров, передаёт «Ямал-Медиа». Такое решение принято на заседании оперштаба. Изменения будут действовать до 20 января 2022 года.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн назвал пандемию одним из важнейших событий в медицине.

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