В Татарстане зарегистрировали 80 случаев коронавируса за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 80 случаев коронавируса за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 80 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперштаб.

Всего в регионе заболели 42 617 жителей. Из больниц выписаны 36 264 человека, включая 89 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что Республиканская клиническая больница перестанет быть провизорным госпиталем для пациентов с COVID-19, передаёт inkazan.ru со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Татарстана Владимира Жаворонкова.

«Это не означает, что провизорные функции вынесены оттуда навсегда. При увеличении заболеваемости каждый госпиталь, который выведен из статуса временных инфекционных госпиталей, в течение двух-трёх суток имеет возможность развернуться снова. РКБ не исключение», — отметил Жаворонков на брифинге в кабмине региона.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн назвал пандемию одним из важнейших событий в медицине.

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