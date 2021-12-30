В Кировской области выявили 205 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Кировской области выявили 205 случаев коронавируса за последние сутки, из больниц при этом выписали 156 жителей.
В Кировской области выявили 205 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Амбулаторно лечатся 2890 пациентов, в стационаре находятся ещё 1554.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за последние 24 часа были госпитализированы 384 человека, передают «Невские новости» со ссылкой на отчёт Смольного.

Всего в больницах города находятся более 5509 пациентов. Из медучреждений выписаны за минувшие сутки 584 жителя.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн назвал пандемию одним из важнейших событий в медицине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить