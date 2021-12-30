В Кировской области выявили 205 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области выявили 205 случаев коронавируса за последние сутки, из больниц при этом выписали 156 жителей.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Амбулаторно лечатся 2890 пациентов, в стационаре находятся ещё 1554.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за последние 24 часа были госпитализированы 384 человека, передают «Невские новости» со ссылкой на отчёт Смольного.

Всего в больницах города находятся более 5509 пациентов. Из медучреждений выписаны за минувшие сутки 584 жителя.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн назвал пандемию одним из важнейших событий в медицине.