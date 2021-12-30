В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперштаб. Общее число заболевших в регионе достигло 128 929, выздоровевших — 118 829.
Также стало известно, что в Севастополе выявили 49 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечились 224 человека, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
По данным Роспотребнадзора, всего заболел 52 651 житель города, из больниц выписаны 49 988 человек.
Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн назвал пандемию одним из важнейших событий в медицине.