В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Волгоградской области зафиксировали 267 случаев коронавируса за сутки, из медучреждений при этом выписали 479 человек.
В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперштаб. Общее число заболевших в регионе достигло 128 929, выздоровевших — 118 829.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 49 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечились 224 человека, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По данным Роспотребнадзора, всего заболел 52 651 житель города, из больниц выписаны 49 988 человек.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн назвал пандемию одним из важнейших событий в медицине.

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