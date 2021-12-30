В Пермском крае зарегистрировали 455 случаев COVID-19 за сутки

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В Пермском крае зарегистрировали 455 случаев коронавируса за сутки.
В Пермском крае зарегистрировали 455 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Также отмечается, что, по данным на утро 30 декабря, вакцинацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 276 966 жителей региона.

Завершили иммунизацию 1 207 062 человека.

Общее число заболевших в крае достигло 159 708.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 21 073 случая коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн назвал пандемию одним из важнейших событий в медицине.

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