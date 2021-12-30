В Оренбургской области выявили 137 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области выявили 137 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперштаб. С начала пандемии в регионе заболели 107 849 жителей. Выздоровели 95 259 человек, в том числе 347 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Новосибирской области к основному профилю работы возвращаются городская больница №3 и Обская центральная городская больница, передаёт ФАН.

«Учитывая такую некоторую положительную динамику, нами принято решение о восстановлении деятельности двух стационаров к их профильной работе. Мы ожидаем, что в течение первой недели после праздников они полностью восстановят свою деятельность и начнут приём профильных пациентов», — заявила замминистра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн назвал пандемию одним из важнейших событий в медицине.