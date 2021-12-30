С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится до 13 890 рублей

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С 1 января 2022 года россиян ждёт ряд изменений. В частности, минимальный размер оплаты труда в России увеличится до 13 890 рублей.
С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится до 13 890 рублей
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Об этом сообщают «Известия».

С начала года в России вступит в силу закон об увеличении МРОТ до уровня 13 890 рублей. Это более чем на 1 тыс. рублей больше, чем сейчас — 12,7 тыс. рублей.

Также возрастёт прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 12,6 тыс. рублей на душу населения, сейчас — 11,6 тыс. рублей на душу населения. 

6 декабря Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей в 2022 году.

Как отмечал в беседе с RT директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, данное решение поможет увеличить платёжеспособность населения и спрос.

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