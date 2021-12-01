Экономист Остапкович прокомментировал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал решение Совета Федерации одобрить законопроект об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году.

«Это повышает жизнеобеспечение малообеспеченным людям, то есть людям с низким доходом», — сказал экономист.

Он добавил, что данная инициатива поможет увеличить платёжеспособность населения и спрос.

«Если увеличиваются платёжеспособность и спрос, то производители должны больше производить товаров и услуг, и это влияет на экономику. Это в рамках тех процессов, которые заявлены были президентом. Мы конституционно позиционируем себя как социально ориентированное государство. А что это значит? Это значит помогать низкодоходному населению в первую очередь», — считает Остапкович.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей.

В 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.