Блогеру Хованскому продлили до февраля запрет на определённые действия

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому до 8 февраля.
Блогеру Хованскому продлили до февраля запрет на определённые действия
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов.

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий Юрию Хованскому по 8 февраля 2022 года», — говорится в заявлении.

Ранее следствие ходатайствовало о данном продлении. 

29 декабря суд в Санкт-Петербурге постановил выпустить Хованского из СИЗО под запрет определённых действий.

Сообщалось, что Хованскому в рамках «запрета определённых действий» нельзя пользоваться интернетом и телефоном и ходить на массовые мероприятия.

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