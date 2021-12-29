Блогеру Хованскому запретили пользоваться интернетом
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия; посылать и получать почтовые и телеграфные отправления, использовать телефон.
Блогеру запрещено общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами.
29 декабря суд в Санкт-Петербурге постановил выпустить блогера Юрия Хованского из СИЗО под запрет определённых действий.
Как сообщали СМИ, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.
Его арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье «Оправдание терроризма».