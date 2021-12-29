Блогеру Хованскому запретили пользоваться интернетом

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Блогеру Юрию Хованскому в рамках «запрета определённых действий» нельзя пользоваться интернетом и телефоном и ходить на массовые мероприятия.
Блогеру Хованскому запретили пользоваться интернетом
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия; посылать и получать почтовые и телеграфные отправления, использовать телефон.

Блогеру запрещено общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами.

29 декабря суд в Санкт-Петербурге постановил выпустить блогера Юрия Хованского из СИЗО под запрет определённых действий.

Как сообщали СМИ, причиной задержания блогера стала его песня о теракте на Дубровке, который произошёл в 2002 году в Москве.

Его арестовали в начале июня. Уголовное дело было заведено по статье «Оправдание терроризма».

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