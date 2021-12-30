Следствие просит продлить запрет определённых действий блогеру Хованскому

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Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому до 8 февраля.
Следствие просит продлить запрет определённых действий блогеру Хованскому
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов.

«Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий Юрию Хованскому, срок — до 8 февраля», — говорится в сообщении.

29 декабря суд в Санкт-Петербурге постановил выпустить Хованского из СИЗО под запрет определённых действий. Запрет должен продлиться до 8 января.

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