Следствие просит продлить запрет определённых действий блогеру Хованскому

Следствие ходатайствует о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий обвинённому в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому до 8 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов.

«Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий Юрию Хованскому, срок — до 8 февраля», — говорится в сообщении.

29 декабря суд в Санкт-Петербурге постановил выпустить Хованского из СИЗО под запрет определённых действий. Запрет должен продлиться до 8 января.