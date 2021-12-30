Следствие просит продлить запрет определённых действий блогеру Хованскому
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов.
«Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий Юрию Хованскому, срок — до 8 февраля», — говорится в сообщении.
29 декабря суд в Санкт-Петербурге постановил выпустить Хованского из СИЗО под запрет определённых действий. Запрет должен продлиться до 8 января.