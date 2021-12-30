В Приморье подсчитали стоимость новогоднего оливье

Короткая ссылка
В Приморскстате подсчитали стоимость новогодних блюд.
В Приморье подсчитали стоимость новогоднего оливье
  • Legion-Media

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В частности, салат оливье по сравнению с ноябрём 2020 года подорожал на 36,7%. Средняя стоимость 1 кг составляет 237 рублей.

Салат сельдь под шубой стал дороже на 27,4% — 141 рубль за 1 кг.

1 кг конфет стоит 760 рублей (+8,9%), 1 кг яблок — 164 рубля (+3,7%), 1 кг апельсинов — 186 рублей (+19,8%).

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, в беседе с URA.RU рассказал, какие продукты и блюда стоит включить в новогоднее меню или исключить из него.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить