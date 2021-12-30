В Приморье подсчитали стоимость новогоднего оливье

В Приморскстате подсчитали стоимость новогодних блюд.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В частности, салат оливье по сравнению с ноябрём 2020 года подорожал на 36,7%. Средняя стоимость 1 кг составляет 237 рублей.

Салат сельдь под шубой стал дороже на 27,4% — 141 рубль за 1 кг.

1 кг конфет стоит 760 рублей (+8,9%), 1 кг яблок — 164 рубля (+3,7%), 1 кг апельсинов — 186 рублей (+19,8%).

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, в беседе с URA.RU рассказал, какие продукты и блюда стоит включить в новогоднее меню или исключить из него.