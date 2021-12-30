Иммунолог Ярцева напомнила о мерах безопасности в Новый год

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева напомнила о мерах безопасности в Новый год.
Иммунолог Ярцева напомнила о мерах безопасности в Новый год
  • РИА Новости

«На открытом воздухе точно безопасно. Гуляйте в лесу, в парках, катайтесь на лыжах», — заявила она в беседе с URA.RU.

В то же время, по её словам, посещение вечеринок, клубов — пребывание в закрытом помещении с большим числом людей — может иметь некоторые риски для здоровья.

Со своей стороны, инфекционист Николай Малышев выразил мнение, что в праздники лучше посещать места с зонами COVID-free.

«Когда с QR-кодом и люди привитые или переболевшие. Это лучше всего», — пояснил он.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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