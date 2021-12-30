В России за сутки выявили 21 073 случая коронавируса

За сутки в России выявили 21 073 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Накануне стало известно о 21 119 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 479 344 случая COVID-19.

За сутки умерли 926 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 932 пациента. Общее число летальных исходов — 307 948.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 423 227 пациентов. За сутки выздоровели 43 004 человека, накануне — 42 776.

Ранее Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым при заболевании коронавирусом.