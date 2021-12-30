Запасы пресной воды в Крыму увеличились в четыре раза по сравнению с данными 2020 года

Запасы пресной воды в Крыму на конец текущего года составляют более 126 млн куб. м, что в четыре раза больше показателей аналогичного периода в прошлом году. Об этом заявила гидролог местного Гидрометцентра Наталья Охременко.

«Происходило заполнение водой большинства водохранилищ, расположенных в руслах рек, общий суммарный запас воды на 27 декабря составил 126,77 млн кубометров, что на 20,78 млн кубометров больше, чем месяц назад. К концу 2020 года общий запас воды составлял всего 31,3 млн кубометров», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что воды в городе хватит как минимум на год вперёд.

В ноябре вице-премьер Украины Ирина Верещук исключила возможность возобновления подачи воды в Крым.

В свою очередь, глава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель председателя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил, что отказ Украины возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу является цинизмом.