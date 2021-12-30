Запасы пресной воды в Крыму увеличились в четыре раза по сравнению с данными 2020 года

Короткая ссылка
Запасы пресной воды в Крыму на конец текущего года составляют более 126 млн куб. м, что в четыре раза больше показателей аналогичного периода в прошлом году. Об этом заявила гидролог местного Гидрометцентра Наталья Охременко.
Запасы пресной воды в Крыму увеличились в четыре раза по сравнению с данными 2020 года
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Происходило заполнение водой большинства водохранилищ, расположенных в руслах рек, общий суммарный запас воды на 27 декабря составил 126,77 млн кубометров, что на 20,78 млн кубометров больше, чем месяц назад. К концу 2020 года общий запас воды составлял всего 31,3 млн кубометров», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что воды в городе хватит как минимум на год вперёд.

В ноябре вице-премьер Украины Ирина Верещук исключила возможность возобновления подачи воды в Крым.

В свою очередь, глава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель председателя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил, что отказ Украины возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу является цинизмом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить