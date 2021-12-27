Власти Ялты заявили об обеспеченности города водой на год вперёд

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Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что воды в городе теперь хватит как минимум на год вперёд.
Власти Ялты заявили об обеспеченности города водой на год вперёд
  • Legion-Media

«В Загорском водохранилище — свыше 20 млн куб. м воды, это 87% от общего объёма, в то время как в январе 2021 года было чуть более 1 млн куб. м. В Счастливенском — 6 млн, или 57% от объёма... Этого объёма хватит как минимум на целый год бесперебойного водоснабжения Большой Ялты», — цитирует её «Крыминформ».

По словам главы администрации, данный прогноз оправдается, даже если в ближайшее время не будет притока.

«Хотя мы, ко всему прочему, имеем плюсом ещё и снежные запасы на плато, а также продолжаем брать воду из восполняемых природных источников — Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровского водопада», — добавила Павленко.

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