Суд отказал гендиректору холдинга «СДС-Уголь» в освобождении из СИЗО

Кемеровский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты гендиректора холдинга «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева на его арест в рамках уголовного дела о ЧП на шахте «Листвяжная».

«Кемеровский областной суд постановление Центрального районного суда Кемерова об аресте Алексеева оставил без изменения, апелляционную жалобу защитников [оставил] без удовлетворения», — цитирует ТАСС сообщение суда.

Отмечается, что адвокат обвиняемого просил изменить меру пресечения на более мягкую.

Ранее адвокаты руководства компании «СДС-Уголь» подали апелляции на арест их подзащитных по делу об аварии в Кемеровской области на шахте «Листвяжная».

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате аварии погиб 51 человек, пострадали 106.