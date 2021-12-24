Адвокаты менеджеров компании «СДС-Уголь» обжаловали их арест по делу о ЧП на «Листвяжной»
Как уточняет ТАСС, речь идёт об адвокатах председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева, гендиректора компании Геннадия Алексеева, её технического директора Антона Якутова и главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова.
«Защитниками Федяева, Лобанова, Якутова, Алексеева поданы апелляционные жалобы на их арест», — заявили в суде.
Ранее основного собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева, арестовали на срок до 14 февраля.
ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате аварии погиб 51 человек, пострадали 106.
15 декабря суд в Кемерове заключил под стражу до 25 января генерального директора компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева по делу о ЧП на шахте.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» за несоблюдение условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кузбассе.