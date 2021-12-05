Власти подтвердили данные об увеличении числа пострадавших на шахте «Листвяжная» до 106

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подтвердил информацию о том, что число пострадавших на шахте «Листвяжная» возросло до 106.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Всего на 12:00 (08:00 мск) 5 декабря на стационарном лечении находятся десять человек. Один — в состоянии средней степени тяжести, девять — в удовлетворительном. 96 человек лечатся амбулаторно», — говорится в заявлении.

Таким образом, общее число пострадавших составляет 106.

Ранее СМИ сообщали, что число пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 106.

25 ноября на шахте «Листвяжная» произошёл взрыв, в результате которого погиб 51 человек, а десятки людей пострадали.