Власти подтвердили данные об увеличении числа пострадавших на шахте «Листвяжная» до 106
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Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.
«Всего на 12:00 (08:00 мск) 5 декабря на стационарном лечении находятся десять человек. Один — в состоянии средней степени тяжести, девять — в удовлетворительном. 96 человек лечатся амбулаторно», — говорится в заявлении.
Таким образом, общее число пострадавших составляет 106.
Ранее СМИ сообщали, что число пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 106.
25 ноября на шахте «Листвяжная» произошёл взрыв, в результате которого погиб 51 человек, а десятки людей пострадали.