РИА Новости: число пострадавших на шахте «Листвяжная» возросло до 106 человек

Число пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 106 человек.

«По состоянию на 5 декабря зарегистрированы 106 пострадавших, в числе которых 60 горнорабочих и 46 горноспасателей», — заявил в комментарии РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, за сутки в медучреждения поступили семь горноспасателей, задействованных в подъёме ранее обнаруженных тел. Медики диагностировали у них отравление токсичной окисью углерода лёгкой степени.

4 декабря сотрудники МЧС подняли на поверхность тела ещё двух погибших горняков из шахты «Листвяжная».

Ранее сообщалось, что тела 29 человек — 27 шахтёров и двух горноспасателей — всё ещё остаются в шахте «Листвяжная».

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек.