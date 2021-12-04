Из шахты «Листвяжная» подняли на поверхность тела ещё двоих горняков

Сотрудники МЧС подняли на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области тела ещё двоих погибших горняков.

«Горноспасатели МЧС России продолжают поисковые работы на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области — Кузбассе. В ходе них 4 декабря горноспасателями на поверхность подняты ещё два погибших шахтёра», — сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Ранее сообщалось, что тела 29 человек — 27 шахтёров и двух горноспасателей — всё ещё остаются в шахте «Листвяжная».

3 декабря из шахты подняли 12 тел погибших при взрыве метана.

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек.