Из шахты «Листвяжная» подняли на поверхность тела ещё двоих горняков
- РИА Новости
«Горноспасатели МЧС России продолжают поисковые работы на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области — Кузбассе. В ходе них 4 декабря горноспасателями на поверхность подняты ещё два погибших шахтёра», — сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Ранее сообщалось, что тела 29 человек — 27 шахтёров и двух горноспасателей — всё ещё остаются в шахте «Листвяжная».
3 декабря из шахты подняли 12 тел погибших при взрыве метана.
ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек.