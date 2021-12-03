Из шахты «Листвяжная» в Кузбассе на поверхность подняты ещё 12 тел погибших

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Из шахты «Листвяжная» в Кузбассе на поверхность подняты ещё 12 тел погибших при взрыве метана.
Из шахты «Листвяжная» в Кузбассе на поверхность подняты ещё 12 тел погибших
  • © РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Отделениями горноспасателей транспортированы на поверхность тела ещё 12 человек», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что тела 29 человек — 27 шахтёров и двух горноспасателей — всё ещё остаются в шахте «Листвяжная».

ЧП произошло 25 ноября. Погиб 51 человек.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте.

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