Из шахты «Листвяжная» в Кузбассе на поверхность подняты ещё 12 тел погибших при взрыве метана.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Отделениями горноспасателей транспортированы на поверхность тела ещё 12 человек», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что тела 29 человек — 27 шахтёров и двух горноспасателей — всё ещё остаются в шахте «Листвяжная».

ЧП произошло 25 ноября. Погиб 51 человек.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте.