В шахте «Листвяжная» остаются тела 29 человек
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«Сейчас в шахте остаются 27 погибших шахтёров и два горноспасателя. Известно местонахождение 12 шахтёров и двух горноспасателей, поиск 15 шахтёров продолжается», — уточнили в пресс-службе.
На месте ЧП запланировано проветривание аварийных участков, что позволит продолжить поиски тел погибших шахтёров и ликвидацию последствий аварии. Газообстановка в шахте «сложная, но стабильная».
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло ЧП, которое привело к гибели 51 человека.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте.
Глава государства рассказал, что, по информации следствия, причиной трагедии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, проводимых при повышенной загазованности.