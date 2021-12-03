В шахте «Листвяжная» остаются тела 29 человек

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Тела 29 человек — 27 шахтёров и двух горноспасателей — остаются в шахте «Листвяжная», где произошла авария, сообщила администрация Кузбасса.
В шахте «Листвяжная» остаются тела 29 человек
  • globallookpress.com
  • © EMERCOM of Russia

«Сейчас в шахте остаются 27 погибших шахтёров и два горноспасателя. Известно местонахождение 12 шахтёров и двух горноспасателей, поиск 15 шахтёров продолжается», — уточнили в пресс-службе.

На месте ЧП запланировано проветривание аварийных участков, что позволит продолжить поиски тел погибших шахтёров и ликвидацию последствий аварии. Газообстановка в шахте «сложная, но стабильная».

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло ЧП, которое привело к гибели 51 человека.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте.

Глава государства рассказал, что, по информации следствия, причиной трагедии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, проводимых при повышенной загазованности.

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