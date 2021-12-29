Суд в Кемерове оставил под арестом собственника шахты «Листвяжная» Федяева

Короткая ссылка
Кемеровский областной суд оставил под арестом президента холдинга «СДС» Михаила Федяева по делу об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.
Суд в Кемерове оставил под арестом собственника шахты «Листвяжная» Федяева
  • © РИА Новости / Данил Айкин

«Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Акимова, действующего в интересах Федяева… определил постановление Центрального районного суда города Кемерова оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит ТАСС заявление судьи.

Ранее адвокаты руководства компании «СДС-Уголь» подали апелляции на арест их подзащитных по делу об аварии в Кемеровской области на шахте «Листвяжная».

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате аварии погиб 51 человек, пострадали 106.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить