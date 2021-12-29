Суд в Кемерове оставил под арестом собственника шахты «Листвяжная» Федяева

Кемеровский областной суд оставил под арестом президента холдинга «СДС» Михаила Федяева по делу об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

«Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Акимова, действующего в интересах Федяева… определил постановление Центрального районного суда города Кемерова оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит ТАСС заявление судьи.

Ранее адвокаты руководства компании «СДС-Уголь» подали апелляции на арест их подзащитных по делу об аварии в Кемеровской области на шахте «Листвяжная».

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате аварии погиб 51 человек, пострадали 106.