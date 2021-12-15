Суд в Кемерове арестовал собственника шахты «Листвяжная» Федяева

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Суд в Кемерове арестовал председателя совета директоров «СДС-Уголь», основного собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева по делу об аварии на шахте, в результате которой погиб 51 человек.
Суд в Кемерове арестовал собственника шахты «Листвяжная» Федяева
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Суд постановил избрать в отношении Федяева Михаила Юрьевича меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2022 года», — огласил решение судья.

Ранее сообщалось, что Федяев и ещё три фигуранта дела об аварии не признали своей вины в суде.

В начале декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Он отметил, что, по информации следствия, причиной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, проводимых при повышенной загазованности.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

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