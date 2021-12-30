Депутат Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства 

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Депутат Государственной думы Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства.
Депутат Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства 
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Он назвал правильными и нужными инициативы, содержащиеся в законопроекте о гражданстве России, который 29 декабря внёс в Госдуму президент Владимир Путин.

«Но я бы ещё и расширил основания для лишения российского гражданства», — заявил Хинштейн в своём Telegram-канал.

В частности, Хинштейн предложил предусмотреть возможность лишать гражданства тех, кто получил его по праву рождения. 

«Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?» — написал депутат.

Ранее сообщалось, что Путин внёс в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации».

Согласно документу, Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел планируется передать ряд полномочий по приёму в гражданство России.

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