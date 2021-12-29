Гастроэнтеролог Логинов дал рекомендации по употреблению красной икры

Короткая ссылка
Сергей Логинов, врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Саратова, дал рекомендации по употреблению красной икры.
Гастроэнтеролог Логинов дал рекомендации по употреблению красной икры
  • Legion-Media

«Чрезмерное потребление икры может отрицательно сказаться на вашем здоровье. Она содержит в себе много соли и консервантов, которые вызывают отёки в организме», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, лучше выбирать слабосолёную икру без консервантов.

Как отметил Логинов, это аллергенный продукт, поэтому перед тем, как добавлять икру в рацион детей, стоит посоветоваться с педиатром.

«Не рекомендую давать красную икру детям до трёх лет. До этого возраста органы ЖКТ у ребёнка не сформированы окончательно, а икра — очень тяжёлый продукт, с которым желудок ребёнка может не справиться», — пояснил врач.

Вместе с тем Логинов подчеркнул, что в красной икре много полезных веществ и микроэлементов, например фолиевая кислота, йод, фосфор, калий, железо, кальций, полиненасыщенные жирные кислоты.

«Засолка красной икры сохраняет её свежесть, полезные и вкусовые свойства. А вот заморозка убивает витамины группы В и Е», — добавил он.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить