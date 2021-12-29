Гастроэнтеролог Логинов дал рекомендации по употреблению красной икры

Сергей Логинов, врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Саратова, дал рекомендации по употреблению красной икры.

«Чрезмерное потребление икры может отрицательно сказаться на вашем здоровье. Она содержит в себе много соли и консервантов, которые вызывают отёки в организме», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, лучше выбирать слабосолёную икру без консервантов.

Как отметил Логинов, это аллергенный продукт, поэтому перед тем, как добавлять икру в рацион детей, стоит посоветоваться с педиатром.

«Не рекомендую давать красную икру детям до трёх лет. До этого возраста органы ЖКТ у ребёнка не сформированы окончательно, а икра — очень тяжёлый продукт, с которым желудок ребёнка может не справиться», — пояснил врач.

Вместе с тем Логинов подчеркнул, что в красной икре много полезных веществ и микроэлементов, например фолиевая кислота, йод, фосфор, калий, железо, кальций, полиненасыщенные жирные кислоты.

«Засолка красной икры сохраняет её свежесть, полезные и вкусовые свойства. А вот заморозка убивает витамины группы В и Е», — добавил он.

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