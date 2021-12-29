Педиатр Мурадова рассказала о наиболее частых травмах у детей в Новый год

Педиатр, врач высшей категории Лина Мурадова рассказала о наиболее частых травмах у детей в Новый год.

«Переломы, черепно-мозговые травмы, ожоги. В основном это травмы и ожоги кожи и роговицы из-за петард, бенгальских огней. Поэтому рекомендую не использовать бенгальские огни дома, зажигать их в присутствии взрослых и на безопасном расстоянии. Хранить их нужно в недоступном месте для ребёнка», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, следует соблюдать меры безопасности и при катании с горок на «ватрушках». Как отметила Мурадова, необходимо учитывать их размер, поскольку если взрослый садится на «ватрушку» с ребёнком, то это может привести к травмам.

«В этом случае взрослый может потерять равновесие и накрыть своим телом ребёнка», — пояснила врач.

Ранее врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов в беседе с «Радио 1» напомнил о рисках при использовании пиротехники.