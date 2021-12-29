На Ставрополье арестовали стрелявшего в больнице мужчину

Стрелявшего в больнице на Ставрополье мужчину арестовали, следует из заявления регионального управления Следственного комитета России.

«Сегодня Петровским районным судом Ставропольского края в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МВД России сообщили, что мужчину задержали после попытки ворваться в больницу в Ставропольском крае.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Конфликт возник на почве ревности. Пьяный мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения. Пострадавших нет.

По данным пресс-службы Северо-Кавказского округа Росгвардии, стрелок был вооружён охолощённым автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами.