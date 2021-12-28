Пытавшегося ворваться в больницу задержали в ставропольском Светлограде

Мужчина предпринял попытку ворваться в больницу в городе Светлограде в Ставропольском крае, его обезвредили. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

РИА Новости