Пытавшегося ворваться в больницу задержали в ставропольском Светлограде
- РИА Новости
«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу в больнице города Светлограда», — приводит сообщение канал министерства в Telegram
Отмечается, что пострадавших нет.
По данным источника ТАСС, у задержанного не обнаружили оружия. По его словам, мужчина разбрасывал петарды.
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