Пытавшегося ворваться в больницу задержали в ставропольском Светлограде

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Мужчина предпринял попытку ворваться в больницу в городе Светлограде в Ставропольском крае, его обезвредили. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Пытавшегося ворваться в больницу задержали в ставропольском Светлограде
  • РИА Новости

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу в больнице города Светлограда», — приводит сообщение канал министерства в Telegram

Отмечается, что пострадавших нет.

По данным источника ТАСС, у задержанного не обнаружили оружия. По его словам, мужчина разбрасывал петарды.

Ранее в Ижевске 12-летний подросток нанёс три ножевых ранения врачу в спину и живот, действуя по указанию своего отца. 

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