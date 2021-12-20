В Ижевске 12-летний подросток ударил врача ножом по указанию отца

Короткая ссылка
В Ижевске 12-летний подросток нанёс три ножевых ранения врачу в спину и живот, действуя по указанию своего отца. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
В Ижевске 12-летний подросток ударил врача ножом по указанию отца
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство) в отношении отца ребёнка — ранее судимого жителя.

По данным следствия, 18 декабря подозреваемый обратился на приём в инфекционное отделение Ижевской городской больницы №3 из-за повышенной температуры у его 12-летнего сына.  

После приёма мужчина устроил скандал заведующему отделением, поскольку был не согласен с порядком сдачи медицинских анализов. В СК сообщили, что в ходе конфликта подозреваемый «дал указание сыну ударить врача ножом».

«Действуя по указанию отца, подросток нанёс врачу три ножевых ранения в спину и живот, причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — сообщили в СК.

Медперсонал больницы пресёк действия подростка. Врача госпитализировали. 

Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в отношении отца ребёнка. При этом подростку назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Ранее в Ярославской области задержали 16-летнего подростка с взрывчаткой и обрезом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить