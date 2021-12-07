В Ярославской области задержан подросток с взрывчаткой и обрезом

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В Ярославской области задержан 16-летний «сторонник анархизма», призывавший к насилию против властей, у него изъяли самодельную взрывчатку, а также обрез с боеприпасами. Об этом сообщили в Следственном комитете и в Федеральной службе безопасности.
В Ярославской области задержан подросток с взрывчаткой и обрезом
  • РИА Новости

Как установило следствие, в период до 5 декабря подозреваемый являлся участником закрытых чатов мессенджера Telegram, объединяющих радикально настроенных граждан, которые призывали к насильственным действиям в отношении власти.

«Находясь по месту жительства в посёлке Каменки Рыбинского района Ярославской области, из заранее приобретённых химических веществ (подозреваемый. — RT) самостоятельно изготовил взрывчатое вещество — триперекись ацетона, которое впоследствии незаконно хранил по месту проживания», — сообщил СК.

Подросток задержан.

Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

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