В Ярославской области задержан подросток с взрывчаткой и обрезом
- РИА Новости
Как установило следствие, в период до 5 декабря подозреваемый являлся участником закрытых чатов мессенджера Telegram, объединяющих радикально настроенных граждан, которые призывали к насильственным действиям в отношении власти.
«Находясь по месту жительства в посёлке Каменки Рыбинского района Ярославской области, из заранее приобретённых химических веществ (подозреваемый. — RT) самостоятельно изготовил взрывчатое вещество — триперекись ацетона, которое впоследствии незаконно хранил по месту проживания», — сообщил СК.
Подросток задержан.
Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, а также о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.