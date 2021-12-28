Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в больнице на Ставрополье

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Уголовное дело о хулиганстве возбудили по факту стрельбы в больнице в Светлограде на Ставрополье. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в больнице на Ставрополье
  • РИА Новости

«Петровский межрайонный следственный отдел... возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что конфликт возник на почве ревности. Пьяный мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения.

Ранее в МВД России сообщили, что мужчину задержали после попытки ворваться в больницу в Ставропольском крае.

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