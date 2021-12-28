Стрелявший в больнице на Ставрополье был вооружён автоматом Калашникова

Стрелявший в больнице на Ставрополье был вооружён охолощённым автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами.

Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказского округа Росгвардии.

Как уточнили в ведомстве, к медучреждению росгвардейцы прибыли через две минуты после поступления сигнала с тревожной кнопки.

«Вместе с полицейскими они задержали стрелявшего — им оказался мужчина 1985 года рождения, вооружённый охолощённым автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД России сообщили, что мужчину задержали после попытки ворваться в больницу в Ставропольском крае.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

По имеющимся данным, конфликт возник на почве ревности. Пьяный мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения. Пострадавших нет.