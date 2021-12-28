Стрелявший в больнице на Ставрополье был вооружён автоматом Калашникова
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказского округа Росгвардии.
Как уточнили в ведомстве, к медучреждению росгвардейцы прибыли через две минуты после поступления сигнала с тревожной кнопки.
«Вместе с полицейскими они задержали стрелявшего — им оказался мужчина 1985 года рождения, вооружённый охолощённым автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами», — говорится в сообщении.
Ранее в МВД России сообщили, что мужчину задержали после попытки ворваться в больницу в Ставропольском крае.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
По имеющимся данным, конфликт возник на почве ревности. Пьяный мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения. Пострадавших нет.