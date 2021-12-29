ТАСС: МВД подготовило новые криминалистические требования к оружию

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Министерство внутренних дел России подготовило новые криминалистические требования к техническим характеристикам оружия гражданского и служебного назначения, а также патронов к нему.
ТАСС: МВД подготовило новые криминалистические требования к оружию
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД.

«Утвердить... прилагаемые криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему», — говорится в документе.

Ранее действующий приказ предлагается признать утратившим силу.

Отмечается, что требования не будут распространяться на оружие, имеющее культурную ценность.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в нижнюю палату парламента России внесли закон о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД.

Полковник в отставке Виктор Литовкин и полковник в отставке Лев Корольков, ветеран внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям, в беседе с RT высказались по поводу внесения в Госдуму законопроекта о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД.

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