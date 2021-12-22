Военные эксперты прокомментировали проект о проверке получающих оружие органами ФСБ и МВД

Полковник в отставке Виктор Литовкин и ветеран внешней разведки, полковник в отставке, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков в беседе с RT высказались по поводу внесения в Госдуму законопроекта о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД.

«Безусловно, надо проверять на вменяемость. На то, есть ли у них за спиной какие-то проступки, преступления... Не просто формально — пришёл, получил штампик, а именно проверка», — пояснил Виктор Литовкин.

По его словам, с огнестрельным оружием много проблем и их надо решать.

Специалист добавил, что люди, которые получают оружие, должны быть адекватными, понимать, что влечёт за собой применение оружия.

В свою очередь ветеран внешней разведки Лев Корольков выразил мнение, что любое ужесточение может вызвать ответную реакцию.

«Конечно, проверять надо... За чем нужно усилить контроль, так это за травматическим оружием, потому что большего всего неприятных казусов происходит именно с ним», — отметил собеседник RT.

Корольков добавил, что «контроль за вооружением целесообразен, но всё должно быть в разумных пределах».

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в нижнюю палату парламента России внесли закон о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД.