Депутат оценила инициативу о возможности использования маткапитала для лечения детей

Депутат Государственной думы, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с радио «Комсомольская правда» инициативу о возможности направить средства из материнского капитала на оплату лечения ребёнка или его родителей в случае наступления тяжёлой болезни.

«Законопроект был внесён мною от имени общественности и рассмотрен 22 декабря на экспертно-конституционном совете», — рассказала Светлана Бессараб.

На совете было предложено, чтобы правительство разработало такой порядок лечения и порядок внесения средств на лечение. Также была выдвинута инициатива изменить законопроект и оставить в нём, как и в пенсионном обеспечении из средств материнского капитала, только самого ребёнка и его мать.

«Множество благотворителей занимаются этой поддержкой, помогают семьям решить задачу с правами на медицинскую помощь. Я сама попечитель одного из фондов, и иногда возникают большие очереди на получение лечения. Это заставляет семьи действовать быстрее. В этом случае можно разрешить использование материнского капитала», — сказала Бессараб.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила наделить одного из членов семьи правом расходовать средства материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение.