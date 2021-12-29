Требования для приёма в гражданство России сократятся более чем к 20 категориям лиц
- Reuters
«Одновременно законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в гражданство Российской Федерации и признании российскими гражданами», — говорится в документе, опубликованном в думской электронной базе данных.
Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT сообщил подробности внесённого в Госдуму законопроекта «О гражданстве Российской Федерации».
Он отметил, что такой законопроект связан с реализацией Концепции государственной миграционной политики, а также направлен на актуализацию законодательства о гражданстве в соответствии с положениями Конституции.
Госдума планирует принять внесённый президентом законопроект о гражданстве в начале 2022 года.