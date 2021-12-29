В Госдуме планируют принять законопроект о гражданстве в начале 2022 года

Госдума планирует принять внесённый президентом России Владимиром Путиным законопроект о гражданстве в начале 2022 года. Об этом заявил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Текст я видел, более того, участвовал в его разработке вместе с межведомственной комиссией при президенте России, мы его долго разрабатывали после внесения изменений в Конституцию. Он будет в моём комитете», — приводит ТАСС его слова.

Калашников отметил, что законопроект планируют принять в начале 2022 года.

Ранее сообщалось, что Путин внёс в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации».

Согласно документу, Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел планируется передать ряд полномочий по приёму в гражданство России.