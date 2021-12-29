Депутат Туров прокомментировал законопроект, упрощающий получение гражданства России

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT сообщил подробности внесённого в Госдуму президентом России Владимиром Путиным законопроекта «О гражданстве Российской Федерации».

По словам депутата, такой законопроект связан с реализацией Концепции государственной миграционной политики, а также направлен на актуализацию законодательства о гражданстве в соответствии с положениями Конституции.

«Один из главных вопросов — повышение эффективности правоприменительной практики в области гражданства. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем для 20 категорий лиц при приёме в гражданство России. По факту это получение в упрощённом режиме гражданства», — сообщил Туров.

Он также отметил, что при этом идёт обновление института признания гражданином России.

«Не только граждане бывшего СССР, которые проживали на территории Российской Федерации по состоянию на февраль 1992 года, но и ещё ряд лиц, которые могли бы в рамках принятия закона воспользоваться таким правом», — пояснил парламентарий.

Как подчеркнул Туров, при получении гражданства лицу необходимо владеть русским языком, знать историю России, безусловно, соблюдать нормы Конституции и не представлять угрозы для страны.

«Определяется перечень в том числе преступлений, из-за которых гражданин может лишиться российского гражданства. Здесь надо отметить не только вопрос, связанный с терроризмом, но и тяжкие преступления против самого государства, а также преступления в сфере оборота наркотиков, психотропных веществ», — заключил собеседник RT.

По его мнению, закон отвечает запросам общества и соотечественников.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации».